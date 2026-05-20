Благое и полезное дело: кого отпевают в церкви после смерти и зачем

Отпевание — один из традиционных ритуалов между смертью и похоронами человека. Для чего это делается и кого отпевать нельзя, напомнило информационное агентство «Кулик» .

Отпевают, в отличие от панихиды, всегда один раз. Чаще всего это происходит в церкви, но бывают и заочные случаи, в том числе после похорон. Тогда тот, кто заказал таинство, берет с него землю и рассыпает на могиле.

«Отпевая своих любимых людей, мы совершаем поистине благое и полезное дело, ведь именно наши молитвы поддерживают их дух в этот нелегкий период», — указали в материале.

Таинство недоступно для самоубийц и некрещеных. Первое церковь рассматривает как тяжкий грех, в котором невозможно раскаяться. Исключение могут сделать только для тех, у кого диагностировали психическое заболевание, — тогда считается, что самоубийца не отдавал себе отчета в действиях.

