Бьюти-эксперт Морозова: массаж гуаша помогает улучшить цвет кожи и восстановить кровоток

Эксперт по возрастной физиологии и естественному восстановлению внешности Маргарита Морозова рассказала о пользе массажа гуаша. Активная стимулирующая техника подойдет как женщинам, так и мужчинам, отметила специалист в беседе с « Известиями ».

По ее словам, с помощью скребка можно улучшить цвет кожи. Кроме того, восстановление кровотока способствует разглаживанию возрастных наростов.

«Начинайте выполнять растирающие или соскребающие движения с небольшим комфортным нажимом. Для начала выполняйте буквально по 5–10 движений на каждой области лица от центра к периферии», — отметила эксперт.

Она также добавила, что для массажа необходимо косметическое средство: легкий крем, гель или гидрофильное масло.