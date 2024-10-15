Бьюти-эксперт Морозова: массаж гуаша помогает улучшить цвет кожи и восстановить кровоток

Эксперт по возрастной физиологии и естественному восстановлению внешности Маргарита Морозова рассказала о пользе массажа гуаша. Активная стимулирующая техника подойдет как женщинам, так и мужчинам, отметила специалист в беседе с «Известиями».
По ее словам, с помощью скребка можно улучшить цвет кожи. Кроме того, восстановление кровотока способствует разглаживанию возрастных наростов.
«Начинайте выполнять растирающие или соскребающие движения с небольшим комфортным нажимом. Для начала выполняйте буквально по 5–10 движений на каждой области лица от центра к периферии», — отметила эксперт.
Она также добавила, что для массажа необходимо косметическое средство: легкий крем, гель или гидрофильное масло.
Новое производство женской одежды запустят в Егорьевске к 2027 году
Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты
Глава Коломны поздравил со 100-летием ветерана Нину Копейкину
Автоинспекторы проверили соблюдение правил водителями в Мытищах
Госдума приняла закон о «дачной амнистии» для хозпостроек
Всероссийские соревнования по вольной борьбе прошли в Мытищах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте