Бьюти-эксперт Мирзабекова заявила, что русских женщин отличает уникальный подход к красоте

У русских женщин совершенно уникальный подход к красоте, они всегда стремятся достичь идеала. Таким мнением поделилась с ИА RuNews24.ru управляющий директор располагающегося в самом центре Москвы салона красоты Гульнара Мирзабекова.

По ее словам, многие тренды в бьюти-индустриии идут именно из России, а затем распространяются дальше. Красота и тонкий вкус, подчеркнула эксперт, в крови у русских людей.

«Стремление к красоте, вкус, видение чего-то идеального, это все присутствует в менталитете русского человека, который не сравнится ни с одной другой нацией. Не зря русские женщины признаны самыми красивыми женщинами на планете», — добавила Мирзабекова.

Она подчеркнула также, что русские женщины почти фанатичны в том, что касается их внешнего вида. Их подход основан на перфекционизме и идеализме.

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