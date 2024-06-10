Бьюти-эксперт Мирзабекова: нельзя умываться горячей водой

Сохранить красоту надолго поможет регулярное очищение кожи. При этом умываться горячей водой нельзя, сообщила управляющий директор салона красоты Suite Beauty Couture Гульнара Мирзабекова сайту RuNews24.ru.

По словам специалиста, очищать кожу следует утром и вечером. Однако многие люди, вне зависимости от положения и статуса, пренебрегают этим правилом. Питание и увлажнение всегда начинается с очищения, отметила Мирзабекова.

Также бьюти-эксперт напомнила, что девушкам с макияжем стоит умываться три раза в день.