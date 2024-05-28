Бьюти-блогер Горбунова: растягивание кожи вокруг глаз может привести к образованию морщин

Бьюти-блогер и основатель салона красоты Рия Горбунова дала советы по правильному уходу за кожей вокруг глаз. Отказ от специализированных средств может привести к преждевременному старению, передала «Вечерняя Москва».
Эксперт рекомендовала использовать исключительно подходящие продукты. Обычный крем способен вызвать отеки и раздражение. То же самое касается косметики с агрессивными компонентами.
По словам Горбуновой, ошибкой является чрезмерное растягивание кожи при нанесении увлажняющих средств. Такой подход грозит образованием морщин.