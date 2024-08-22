Бюллетени для выборов губернатора начали печатать в Петербурге

В Санкт-Петербурге началась печать бюллетеней для выборов губернатора, и первые экземпляры уже готовы. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на председателя избирательной комиссии города Максима Мейксина.

Он объяснил, что всего для предстоящих выборов будет изготовлено 3,8 миллиона бюллетеней, что соответствует количеству избирателей города с учетом ожидаемой высокой явки. Хотя она вряд ли достигнет 100%, поэтому оставшаяся часть бюллетеней будет служить резервом. Если они не будут использованы, то после их утилизируют.

Бюллетени для губернаторских выборов имеют несколько уровней защиты: при их производстве используется специализированная краска, а также на них наносится тангирная сетка с уникальным геометрическим рисунком и микрошрифт.

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