Бизнесвумен Филиппова рассказала, что простую точку по продаже шаурмы можно запустить за 1,5 млн рублей

Основательница и совладелица сети шаурмичных «Шоу’рма» Анастасия Филиппова рассказала « Постньюс », во сколько обойдется запуск бизнеса по продаже мяса в лаваше.

По словам бизнесвумен, стоимость открытия шаурмичной варьируется в зависимости от формата.

«Мини-точка до 20 квадратных метров с базовым оборудованием — холодильниками, столами и вертелом — укладывается в 1,5 миллиона рублей», — пояснила эксперт.

Филиппова отметила, что заведение с несколькими столиками, двумя-тремя сотрудниками и оборотом два-три миллиона рублей потребует более значительных затрат — свыше пяти миллионов рублей.