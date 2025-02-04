Бизнесмены предложили внедрить в России систему «Знай своего мигранта»

Российские бизнесмены выступили с предложениями по урегулированию сферы миграции. Об этом сообщил РБК .

Предприниматели предложили контролировать переселенцев с помощью цифровых сервисов, софинансирования ДМС и снятия ограничений для межрегионального найма. Сервис «Знай своего мигранта» поможет иностранцам адаптироваться — пользователи получат возможность обучаться разговорному русскому языку.

Представители бизнессообщества собираются заняться вопросом, связанным с предоставлением работы мигрантам, у которых нет оснований для пребывания в России. Государство сможет определить обязательный перечень документов, которые бизнес будет самостоятельно проверять через сервис «Знай своего мигранта».

Минпросвещения ранее предложило наказывать иностранцев, чьи дети не сдали тестирование по русскому языку и не поступили в школу. Органы опеки будут направлять в МВД результаты проверки жилищно-бытовых условий мигрантов для привлечения родителей к ответственности за неисполнение обязанностей по обучению ребенка.