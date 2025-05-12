Бизнесмен Васильев: за ремонт в новостройке можно получить налоговый вычет

Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев рассказал в беседе с News.ru , за какой ремонт можно получить налоговый вычет.

По словам специалиста, россияне вправе претендовать на соответствующие выплаты, если они приобрели квартиру в новостройке без отделки. В договоре купли-продажи должно быть зафиксировано это условие.

«Вычет распространяется на затраты, связанные с отделочными работами и приобретением материалов, — плитку, обои, краску, ламинат, установку межкомнатных дверей, проведение штукатурных и малярных работ, монтаж электропроводки и других инженерных систем», — уточнил эксперт.

Он также отметил, что лимит имущественного вычета составляет два миллиона рублей. Вернуть можно 13% от этой суммы — максимум 260 тысяч рублей. Для супругов предусмотрен отдельный лимит для каждого, так что при совместной покупке недвижимости сумма удваивается до четырех миллионов рублей, а возврат может достигать 520 тысяч рублей.