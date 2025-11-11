Бизнесмен Васильев предупредил о нюансах покупки дизайн-проекта на маркетплейсах

Строительный эксперт и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев предупредил о рисках приобретения дизайн-проектов на маркетплейсах. Об этом сообщил NEWS.ru .

По словам специалиста, такой подход может привести к нарушению авторских прав. Для качественного результата лучше обратиться к профессионалам.

«Не все продавцы действительно владеют проектами, которые выкладывают. Часто это переработанные или просто скопированные материалы. Покупатель, сам того не зная, может стать пользователем чужого интеллектуального труда», — пояснил Васильев.

Он подчеркнул, что подобные работы могут служить отправной точкой для поиска вдохновения, но воспринимать их как готовое решение рискованно.