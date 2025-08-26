Бизнесмен Васильев посоветовал нанимать рабочих в межсезонье для экономии на ремонте

Для экономии на ремонте жилья стоит нанимать рабочих в межсезонье. Об этом рассказал эксперт по стройматериалам и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев в беседе с News.ru .

По словам бизнесмена, в этот период стоимость услуг может быть ниже на 20–30%.

«Это связано с тем, что у мастеров меньше заказов, и они готовы работать за меньшие деньги», — пояснил специалист.

Он также отметил, что зачастую строительные магазины предлагают скидки на товары в зимний период.