Бизнесмен Васильев посоветовал нанимать рабочих в межсезонье для экономии на ремонте
Для экономии на ремонте жилья стоит нанимать рабочих в межсезонье. Об этом рассказал эксперт по стройматериалам и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев в беседе с News.ru.
По словам бизнесмена, в этот период стоимость услуг может быть ниже на 20–30%.
«Это связано с тем, что у мастеров меньше заказов, и они готовы работать за меньшие деньги», — пояснил специалист.
Он также отметил, что зачастую строительные магазины предлагают скидки на товары в зимний период.
