Бизнесмен Полонский задолжал более 245 миллионов рублей

РИА «Новости»: долг бизнесмена Полонского за два года вырос до 245 млн рублей

Долг бизнесмена Сергея Полонского вырос до 245 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы, которые появились в распоряжении агентства.

До 2008 года он являлся одним из богатейших российских предпринимателей. Его организация Mirax Group входила в число самых крупных девелоперских компаний страны. В 2017 году суд приговорил Полонского к пяти годам тюрьмы за обман дольщиков на 2,6 миллиарда рублей. Однако его сразу же освободили из-за истечения срока давности.

Осенью 2022 года у Полонского образовалась задолженность примерно в 242 миллиона рублей. Спустя почти два года, по данным агентства, у бизнесмена появились новые долги почти на три миллиона рублей. Общая сумма задолженности, по последним данным, превысила 245 миллионов рублей.

Ранее в Подмосковье приставы обязали мужчину выплатить 920 тысяч рублей. Такая сумма накопилась за неуплату алиментов.