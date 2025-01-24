Бизнесмен Матус: уехавшие в Европу политактивисты находятся «в плену» у Ходорковского

Михаил Ходорковский* и его соратники создали в Европе такие условия, при которых сбежавшие из России оппозиционеры находятся в полной зависимости от них. Об этом в разговоре с RT заявил предприниматель Андрей Матус, с 2020 по 2024 год входивший в окружение основателей ЮКОСа.

Матус отметил, что политактивисты могут проживать за границей без риска депортации только после выражения абсолютной лояльности группе Ходорковского. По его словам, в противном случае «одним письмом» или звонком релокантам создают проблемы с работой, жильем, деньгами и документами. При депортации в Россию людей может ожидать уголовное преследование, подчеркнул Матус.

* физлицо, признанное иностранным агентом на территории РФ.

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