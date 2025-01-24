Бизнесмен Матус: уехавшие в Европу политактивисты находятся «в плену» у Ходорковского

Михаил Ходорковский* и его соратники создали в Европе такие условия, при которых сбежавшие из России оппозиционеры находятся в полной зависимости от них. Об этом в разговоре с RT заявил предприниматель Андрей Матус, с 2020 по 2024 год входивший в окружение основателей ЮКОСа.