Бизнесмен Маликов рассказал, что физические рынки стали балансом против монополии сетевого ретейла

Возвращение к традиционным рынкам стало ответом потребителей на доминирование сетевых розничных магазинов. Об этом заявил предприниматель и бизнес-консультант Сергей Маликов в беседе с РИАМО .

Эксперт отметил, что супермаркеты максимально оптимизировали свою работу, предлагая покупателям стандартный товар с завышенной наценкой. В ответ на это люди выбирают дезинтермедиацию — исключение посредников из цепочки купли-продажи. На рынках действует живая конкуренция и гибкое ценообразование, а возможность поторговаться становится весомым аргументом при снижении доходов.

«Здесь люди платят не за базовые товары, а за крафтовость, локальность и уникальный клиентский опыт, что полностью оправдывает премиальную наценку», — привел слова Маликова «ФедералПресс».

Кроме того, набирает обороты сегмент гастромаркетов, которые строят свой бизнес на экономике впечатлений. Рыночный формат привлекает посетителей торговых центров своей ценой и атмосферой. Одни покупатели ищут справедливую стоимость, а другие — устали от безликого массмаркета и ищут новые впечатления. Таким образом, происходит возврат к честным законам спроса и предложения.