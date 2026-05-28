Бизнесмен Майзлер заявил, что аккумуляторы в пауэрбанках с каждым годом становятся все лучше

Владелец сервисного центра iSupport Кирилл Майзлер в беседе с ИА НСН заверил, что качество аккумуляторов в пауэрбанках с каждым годом улучшается, а случаи возгорания или взрыва являются крайне редкими.

По его словам, подобные ситуации происходят либо из-за низкого качества самого устройства, либо из-за микроповреждений.

«Я не думаю, что с ними есть беда, наоборот качество у аккумуляторов только повышается. Я сам в этом убеждаюсь, потому что в течение года три-четыре раза езжу в Китай», — отметил бизнесмен.

Майзлер также добавил, что особых правил эксплуатации для современных внешних аккумуляторов не существует, однако важно выбирать устройства известных брендов.