Бизнесмен Лапин: интим-бутики могут конкурировать с маркетплейсами благодаря атмосфере

Максимилиан Лапин, основатель сети интим-магазинов, сообщил, что 70% клиентов их бутиков — это пары, которых направили к ним врачи. Однако многие россияне все еще стесняются посещать такие магазины лично, отметил эксперт в беседе с ИА НСН .

По его словам, зачастую посетители приходят по рекомендациям урологов или гинекологов. Несмотря на данный факт, ощущение неловкости вокруг данной темы все еще сохраняется, добавил бизнесмен.

«Должно пройти еще одно поколение, чтобы это сменилось и с легкостью воспринималось», — заявил предприниматель.

Он подчеркнул, что интим-магазины могут успешно конкурировать с маркетплейсами благодаря высокому качеству товаров, уникальному бренду и созданию особой атмосферы.