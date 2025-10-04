Бизнесмен Ковров заметил, что страх делегирования со стороны руководителей негативно сказывается на результатах

Владелец магазинов на «Яндекс Маркете», предприниматель Василий Ковров, в интервью Lenta.ru поделился наблюдениями о том, как некоторые управленческие привычки могут подрывать эффективность работы команды.

По мнению Коврова, микроменеджмент, возникающий из-за желания все контролировать, приводит к демотивации сотрудников. Когда руководитель вмешивается в каждую деталь, это лишает команду инициативы.

Страх делегирования также негативно сказывается на результатах. Многие руководители считают, что только они могут сделать все идеально, и не доверяют сотрудникам или партнерам.

Игнорирование обратной связи — еще одна вредная привычка. Руководители, считающие себя главными экспертами, теряют контакт с командой и рынком. написал TheRussianNews.ru.

«Выйти из этих ловушек можно только через доверие — к людям, партнерам и системам», — подчеркнул эксперт.