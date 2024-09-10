Бизнесмен Каримов: увеличение оплаты за переработки повысит продуктивность сотрудников

Расчет сверхурочных в РФ будет осуществляться по более прозрачной схеме. Бизнес выиграет от увеличения оплаты за переработки, заявил владелец федеральной сети доставки Sushi Moji Данил Каримов в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, соответствующие меры помогут повысить мотивацию сотрудников. Продуктивность человека увеличивается, если он знает о справедливом вознаграждении, отметил специалист.
Он также напомнил, что задержки на рабочем месте зачастую приводят к выгоранию и снижению морального духа. Именно поэтому важно избегать неоправданных переработок.
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