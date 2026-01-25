Бизнесмен из Петербурга пойдет под суд за производство фальсифицированных лекарств
В Санкт-Петербурге перед судом предстанет предприниматель, который обвиняется в производстве фальсифицированных медицинских препаратов на сумму 350 тысяч рублей. Об этом написала Neva.Today.
По информации пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга, в Приморском районе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу 43-летнего петербуржца. Его обвиняют по статье 238.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт незарегистрированного медицинского изделия).
Как полагают следователи, с января по май 2024 года руководитель компании организовал выпуск фальсифицированного физиотерапевтического препарата на производственной площадке на Комендантском проспекте.
В конце мая 2024 года предприниматель получил деньги и поставил незарегистрированное медицинское изделие заказчику. Сумма ущерба превысила 350 тысяч рублей.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.