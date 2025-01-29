Бизнесмен Иванов: альтернативная еда из насекомых не затронет Россию

Россия — бенефициар «зеленой революции» и глобального потепления, поэтому имеет возможность прокормить свое население традиционными методами. Альтернативная еда из насекомых не станет проблемой для нашей страны, считает предприниматель и директор компании ЭФКО Сергей Иванов. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik .

По словам специалиста, вопросы альтернативного питания из насекомых скорее актуальны для регионов, которые сегодня голодают или у которых нет возможности кормить себя самостоятельно. К ним относятся пустыня, Ближний Восток, страны Африки, частично Юго-Восточная Азия, отметил Иванов.