Бизнесмен Иванов: альтернативная еда из насекомых не затронет Россию

Россия — бенефициар «зеленой революции» и глобального потепления, поэтому имеет возможность прокормить свое население традиционными методами. Альтернативная еда из насекомых не станет проблемой для нашей страны, считает предприниматель и директор компании ЭФКО Сергей Иванов. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, вопросы альтернативного питания из насекомых скорее актуальны для регионов, которые сегодня голодают или у которых нет возможности кормить себя самостоятельно. К ним относятся пустыня, Ближний Восток, страны Африки, частично Юго-Восточная Азия, отметил Иванов.
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