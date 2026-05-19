Бизнесмен Халимов рекомендовал обращать внимание на запах воды в бассейне

Совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов рассказал «Известиям» , что посетители фитнес-клубов могут самостоятельно определить проблемы с качеством воды в бассейне.

По словам эксперта, о проблемах могут свидетельствовать резкий запах хлора, раздражение глаз, пена в углах бассейна, сухие переливные решетки и мутная вода. Темные или зеленоватые швы плитки возле воды и скользкие поручни часто говорят о появлении биопленки.

Специалист подчеркнул, что в качественном бассейне разделительная линия на противоположном конце чаши должна быть хорошо видна даже в часы пиковой нагрузки.