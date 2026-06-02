Бизнесмен Хачинян рассказал, какие сладости наиболее восприимчивы к посторонним ароматам

Основатель шоколадного бренда Георгий Хачинян рассказал NEWS.ru , какие сладости наиболее восприимчивы к посторонним ароматам. По его словам, пастила и зефир лидируют среди десертов по способности впитывать запахи.

Эти сладости имеют особую воздушную текстуру, которая действует как ловушка для ароматов. Они быстро впитывают все, что витает рядом в воздухе. Также быстрому впитыванию способствуют жиры в составе десертов, которые работают как мягкая губка для запахов. Пастила, зефир и маршмеллоу — настоящие рекордсмены по скорости впитывания ароматов, их структура напоминает пористую губку с множеством крошечных воздушных карманов, через которые свободно проходит воздух, пояснил Хачинян.

Основатель шоколадного бренда добавил, что чем качественнее шоколад, тем быстрее он меняет свой вкус при неправильном хранении. Какао-масло делает шоколад чувствительным к посторонним запахам, поэтому плитка шоколада, оставленная рядом с продуктами с ярким ароматом, довольно быстро меняет вкус. Особенно это касается темного и молочного шоколада.