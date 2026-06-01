Бизнесмен Хачинян подчеркнул, что для сохранения вкуса шоколада необходимо поддерживать температуру до 20 градусов

Бизнесмен, основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян, поделился с NEWS.ru рекомендациями по оптимальному хранению шоколада. Он подчеркнул, что для сохранения вкуса и текстуры шоколада необходимо поддерживать температуру от 16 до 20 градусов тепла.

Хачинян объяснил, что наилучшим местом для хранения шоколада является прохладный сухой шкаф, защищенный от прямых солнечных лучей. При соблюдении этого температурного режима продукт сохраняет свой характерный хруст и насыщенный аромат.

Кроме того, эксперт отметил, что правильная упаковка также играет важную роль, поскольку шоколад легко впитывает посторонние запахи и влагу. Особенно это касается видов шоколада с добавками, такими как орехи или специи.

Если дома слишком жарко, можно прибегнуть к помощи холодильника, но это следует рассматривать как крайний вариант. В таком случае шоколад лучше завернуть в несколько слоев упаковки и разместить в самом теплом месте холодильника, обычно это дверца. Перед употреблением не следует сразу открывать плитку — шоколаду нужно дать время медленно согреться в упаковке, чтобы избежать появления конденсата на поверхности.