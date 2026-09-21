Бизнесмен Герасимиди посоветовал желающим открыть кафе начинать с разработки концепции заведения

Основатель и руководитель компании Gastro Norma Данил Герасимиди поделился рекомендациями по выбору помещения для кафе или ресторана. В беседе с «Деловым Петербургом» он подчеркнул, что начинать следует с разработки концепции заведения.

По мнению эксперта Герасимиди, концепция заведения является фундаментом, определяющим средний чек, тип обслуживания и меню. Только после ее разработки создаются технологический проект и дизайн интерьера, которые уточняют технические требования к помещению: площадь, соотношение производственной и гостевой зон, а также необходимую мощность электросети.

Эксперт подчеркнул, что большинство проблем в общепите возникает из-за некорректного подбора локации. Типичные ошибки включают слишком тесную производственную зону, недостаток киловатт или неверное расположение. Выбор района должен строго соответствовать концепции. Проект, рассчитанный на высокий трафик с низкими чеками, не сработает в проходном месте, если там требуется другой формат, и наоборот.

Несмотря на сложности, сегодня на рынке аренды представлено множество предложений, поэтому найти помещение под проработанную концепцию вполне возможно.