Бизнесмен Еговцев допустил, что таксисты могут получать до полумиллиона в месяц при рваном графике

Максимальная месячная зарплата водителей такси в высокий сезон может достигать суммы около полумиллиона рублей. Об этом рассказал основатель таксопарка Станислав Еговцев в беседе с радиостанцией Sputnik .

По словам эксперта, достигнуть заработка в диапазоне от 350 до 500 тысяч рублей «чистыми» реально, если грамотно выстроить режим работы. Наиболее эффективен «рваный» график, совмещающий раннее утро и поздний вечер, когда спрос на перевозки максимальный.

«Но он еще и самый физически тяжелый, обязательно нужно отдыхать (спать) в перерывы, чтобы не подорвать здоровье», — предупредил специалист.

Он пояснил, что дисциплина и грамотное управление рабочим временем играют ключевую роль в достижении высоких доходов. Водитель самостоятельно выбирает удобный график, который может варьироваться от ежедневной занятости до работы 6/1.