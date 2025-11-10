Бизнесмен Домашнев отнес неуместные личные вопросы на сайтах знакомств к тревожным признакам

Основатель сервиса знакомств Константин Домашнев рассказал о признаках, которые могут указывать на потенциально опасное или токсичное поведение партнера при онлайн-знакомствах. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам эксперта, потенциальных преследователей можно распознать по неуместным личным вопросам о месте жительства, работе или фамилии, а также по попыткам найти человека в других соцсетях и отслеживать его активность.

Другим тревожным сигналом бизнесмен назвал склонность к агрессии, которая проявляется в раздражении из-за «медленных» ответов в переписке, враждебной реакции на разногласия, в резких перепадах настроения, в преобладании сарказма в юморе и в токсичном обращении с обслуживающим персоналом.

К красным флагам Домашнев также отнес неспособность воспринимать отказ, что проявляется в настойчивых просьбах о встрече или звонке, добавили «Известия».