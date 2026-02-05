Бизнесмен Давидян рассказала, что в России чаще всего абьюзят на рабочем месте женщин 35-45 лет

В России женщины в возрасте 35–45 лет чаще всего сталкиваются с абьюзом на рабочем месте, заявила предприниматель и наставник по бизнесу и карьере Лиана Давидян в беседе с радиостанцией Sputnik .

По словам эксперта, это может быть связано с тем, что к женщинам с опытом работы предъявляют более высокие требования, которые они не всегда готовы выполнить.

«У женщин в этом возрасте появляется много дополнительных фронтов: семья, родители, здоровье. Естественно, фокус и внешний ресурс размывается, „фигура“ становится более слабой», — отметила специалист.

Среди признаков абьюза на рабочем месте Давидян назвала публичные унижения, грубый сарказм, резкие перепады в оценке работы, принуждение, изоляцию от коллектива и присвоение результатов труда.