Бизнесмен Белоусов рассказал, что у всех дальнобойщиков есть «набор автономности»

Жизнь дальнобойщика полна неожиданностей: частые срывы графика, закрытые точки и необходимость быстро принимать решения. О трудностях, с которыми сталкиваются водители в рейсах, рассказал Life.ru предприниматель и эксперт в области логистики, экспедирования и цифровизации транспортной отрасли, основатель ГК «Маршал» Михаил Белоусов.

По словам эксперта, дальнобойщики всегда готовы к сбоям системы. У водителей есть «набор автономности», который позволяет продолжать движение независимо от внешних условий. В набор входят вода, продукты длительного хранения, зарядные устройства, power bank, наличные деньги, документы с копиями и базовые лекарства.

Особое внимание уделяется аптечке. В нее входят обезболивающие и жаропонижающие средства, препараты от давления и пищевых расстройств, антисептики, бинты и пластыри, а также индивидуальные лекарства.

В условиях рейса невозможно ориентироваться на идеальный момент для сна, поэтому используются короткие окна восстановления: 10–20 минут тишины, короткие остановки и микросон. Такой режим формирует навык восстановления малыми интервалами, который применим и вне профессиональной среды.