Бизнесмен Андрей Белянин представил в Москве книгу «Приправляя драйвом»

Двадцатого марта в Москве прошла презентация книги «Приправляя драйвом», написанная основателем бренда Tamaki Андреем Беляниным. Мероприятие собрало предпринимателей, стартаперов и представителей деловой среды, чтобы обсудить не кулинарные тренды, а стратегии построения успешного бизнеса.

«Эта книга — не сборник теорий, а дорожная карта с реальными кейсами, ошибками и победами. Здесь нет волшебных рецептов, только честные истории о том, как совмещать амбиции с рациональностью», — отметил автор.

Андрей Белянин поделился личным опытом создания и развития Tamaki , сделав акцент на практических решениях, которые помогли бренду завоевать рынок.

Необычным дополнением стали тематические активности от команды Tamaki. Например, бармен-шоу с коктейлями на основе соусов бренда превратили в метафору «смешивания» креатива и аналитики — одного из принципов, описанных в книге.

Технологичным, как и продукция бренда, был и интерактив с гостями. Искусственный интеллект помог каждому почувствовать себя писателем. На основе загруженных анкет присутствующим сгенерировали авторские обложки книг!

На фуршете подавали блюда, названные в честь глав издания. Это стало отсылкой к философии автора как руководителя компании — соединять неочевидное, чтобы добиваться результата.

Завершился вечер автограф-сессией. Участники отмечали практическую ценность книги и доступный язык, который превращает сложные бизнес-процессы в понятные алгоритмы.

Презентация подтвердила: «Приправляя драйвом» — это практический инструмент для тех, кто готов строить бизнес с нуля или выводить его на новый уровень.