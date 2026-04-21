Бизнесмен Алексанян призвал развивать трудовой туризм для устранения дефицита кадров в сфере гостеприимства в Крыму

В Крыму наблюдается острая нехватка квалифицированных сотрудников в сфере гостеприимства. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил владелец ресторанно-гостиничного бизнеса, писатель Григорий Алексанян.

По его словам, молодые специалисты предпочитают оставаться в крупных городах России — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, где уже имеют стабильную работу. Ситуация осложняется тем, что местные образовательные учреждения начали готовить кадры для индустрии гостеприимства только с 2014 года, и пока их выпуск не покрывает растущий спрос.

Для решения проблемы предлагается развивать программы трудового туризма и миграции, чтобы привлечь в регион больше специалистов. В качестве примера Алексанян привел историю шеф-повара из Подмосковья, который, приехав на сезон, решил остаться в Крыму, перевез семью, купил жилье и устроил детей в местные школы.

Эксперт отметил, что для устойчивого развития туристической отрасли полуострова необходимо не только привлекать внешние кадры, но и активнее готовить собственные — через развитие образовательных программ и стажировок.