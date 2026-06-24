Бизнес-тренер Зверева раскритиковала популярную психологическую концепцию детских травм

Российский тренер по коммуникациям Нина Зверева выступила с критикой популярной психологической концепции детских травм, назвав ее инструментом снятия личной ответственности. Об этом она заявила в подкасте «Лепта» на платформе 360.ru.

По мнению Зверевой, массовое увлечение «проработкой» детства формирует у людей привычку объяснять свои неудачи действиями родителей, а не собственными решениями.

«Назовите мне хоть одного человека, который бы не вспомнил со слезами какую-то историю из детства — и в самой счастливой семье», — заявила она.

Гость подкаста подчеркнула, что любые воспоминания о детстве имеют две стороны. В качестве примера она привела собственный опыт: мать не навещала ее в больнице, однако причиной было не равнодушие, а тяжелая болезнь и постоянная занятость.

«Когда сидишь у психолога, тебе так себя жалко. А это не есть любовь — бегать в больницу с фруктами», — пояснила Зверева.