Бизнес-тренер Зверева раскритиковала популярную психологическую концепцию детских травм
Тренер Зверева: концепция детских травм — это инструмент снятия ответственности
Российский тренер по коммуникациям Нина Зверева выступила с критикой популярной психологической концепции детских травм, назвав ее инструментом снятия личной ответственности. Об этом она заявила в подкасте «Лепта» на платформе 360.ru.
По мнению Зверевой, массовое увлечение «проработкой» детства формирует у людей привычку объяснять свои неудачи действиями родителей, а не собственными решениями.
«Назовите мне хоть одного человека, который бы не вспомнил со слезами какую-то историю из детства — и в самой счастливой семье», — заявила она.
Гость подкаста подчеркнула, что любые воспоминания о детстве имеют две стороны. В качестве примера она привела собственный опыт: мать не навещала ее в больнице, однако причиной было не равнодушие, а тяжелая болезнь и постоянная занятость.
«Когда сидишь у психолога, тебе так себя жалко. А это не есть любовь — бегать в больницу с фруктами», — пояснила Зверева.
Особую озабоченность у нее вызывает практика, при которой после визитов к психологу люди начинают называть родителей токсичными и обвинять их в нарушении личных границ.
«Я в какой-то момент просто закрыла все эти страницы, и я никакому психологу не позволю их открыть», — сказала она.
С этой позицией согласился участник подкаста, священник Николай Конюхов. По его словам, неуважение к родителям неизбежно сказывается на всех последующих отношениях человека — с супругом, детьми и окружающими.
«Если ты можешь так с бабушкой и дедушкой обращаться, дети это видят», — отметил он.