Бизнес-тренер Плигина: работа в раннем возрасте развивает навыки тайм-менеджмента и учит самоорганизации

Бизнес-тренер по финансам, преподаватель финансового менеджмента Марина Плигина в разговоре с «ФедералПресс» объяснила, стоит ли начинать работать ребенку с 14 лет.

По словам эксперта, строить здоровые отношения с деньгами нужно с самого детства. Плигина отметила, что финансовая грамотность не является каким-то врожденным талантом, а развивается с обучением.

Начиная с 14 лет, подросток может зарегистрироваться в приложении «Мой налог» или в личном кабинете самозанятого на сайте ФНС для получения статуса самозанятости. Кроме того, с 14 до 18 лет можно открыть ИП, но с разрешения родителей.

Специалист отметила, что работа в раннем возрасте развивает навыки тайм-менеджмента, коммуникативные навыки и учит самоорганизации. Занятость в сфере, которая нравится ребенку, предоставляет большие возможности для карьерного роста.