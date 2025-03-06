Бизнес-тренер Милеева призвала ввести четкие критерии отличия коучей и блогеров

Бизнес-тренер и коуч Анна Милеева в беседе с ИА НСН выступила с предложением ввести четкие критерии для различения коучей и блогеров.

По ее мнению, существует большая разница между этими двумя профессиями, которую важно разъяснить людям. Милеева пояснила, что коучинг предполагает диалог, в котором коуч говорит не более 30% времени, в то время как блогеры передают информацию через свои аккаунты.

«Блогер же — человек, который отдает информацию в мир через свои страницы», — отметила собеседница.

Она выразила обеспокоенность тем, что многие путают эти роли, и призвала создать критерии, позволяющие отличить настоящих профессионалов от тех, кто недавно начал заниматься коучингом.