Бизнес-тренер Милеева призвала разработать критерии для коучей

По ее словам, сегодня любой человек может объявить себя наставником. Из-за этого настоящие специалисты, которые обучались профессии и инвестировали в свое развитие время и деньги, оказываются в невыгодном положении. Милеева подчеркнула необходимость разработки четких критериев для коучей.

«В западных странах есть профессиональные стандарты коучей, у нас нет», — отметила тренер.

Милеева также напомнила, что официально коучей готовят более сотни организаций, но все они руководствуются разными стандартами.