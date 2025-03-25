Бизнес-тренер Милеева призвала разработать критерии для коучей
Бизнес-тренер Анна Милеева в пресс-центре ИА НСН выразила обеспокоенность отсутствием регулирования в сфере коучинга.
По ее словам, сегодня любой человек может объявить себя наставником. Из-за этого настоящие специалисты, которые обучались профессии и инвестировали в свое развитие время и деньги, оказываются в невыгодном положении. Милеева подчеркнула необходимость разработки четких критериев для коучей.
«В западных странах есть профессиональные стандарты коучей, у нас нет», — отметила тренер.
Милеева также напомнила, что официально коучей готовят более сотни организаций, но все они руководствуются разными стандартами.