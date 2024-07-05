Бизнес-тренер Анохина: при оценке ресторана важно обратить внимание на запахи и звуки

Галина Анохина, генеральный директор и ведущий бизнес-тренер компании «Лаборатория гостеприимства», рассказала, как оценить уровень сервиса в ресторане и любом другом заведении. Слова эксперта опубликовало ИА «Север-Пресс».

Согласно данным ученых, первое впечатление о компании складывается в течение 10-30 секунд, пояснила специалист.

По мнению Анохиной, при посещении ресторана важно обратить внимание на то, чем пахнет в помещении. Кроме того, значение имеют звуки: играет в заведении музыка или там стоит шум, добавил RT.

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