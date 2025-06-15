Бизнес-психолог Тудалецкая назвала вакансию «менеджера по счастью» вбросом для зумеров

В российских организациях стали появляться специалисты, чья задача — поддерживать благоприятную атмосферу и помогать сотрудникам выстраивать позитивные отношения. Бизнес-психолог Евгения Тудалецкая в беседе со «Звездой» высказалась о таком явлении, как «менеджеры по счастью».

«Дело в том, что сейчас много рассказывают про новые вакансии, про нейросети, которые вообще убирают ряд вакансий. Но на сегодняшний день никакие вакансии не убираются и никаких "менеджеров по счастью" не существует. Есть должность в компании штатная, называется "корпоративный коуч". Вот это тот человек, который отвечает за настрой компании, работает с мышлением, выстраивает таким образом взаимодействие с персоналом. И эта вакансия "менеджера по счастью" — скорее, придуманный вброс, потому что по сути эта должность уже была», — объяснила эксперт.

По словам Тудалецкой, уровень дохода корпоративного коуча зависит от организации и его квалификации. Если специалист соответствует всем необходимым требованиям, то он может рассчитывать на зарплату в 250–300 тысяч рублей в месяц.

HR-эксперт Гарри Мурадян также отметил, что такие специалисты давно присутствуют на рынке труда, а название «менеджер по счастью» — это просто новый тренд.

«Логика такая: эта вакансия была давным-давно, ее просто "по-зумерски" назвали. Есть такой критерий оценки удовлетворенности сотрудника, называется INPC — делается опрос всего персонала и, исходя из этого, становится понятно, что нужно сделать, чтобы люди чувствовали себя лучше и комфортнее. Сейчас это назвали "хайпово", чтобы люди приходили», — считает он.

Эксперт полагает, что такое название должности может помочь компаниям повысить уровень удовлетворенности сотрудников и удержать их в организации.