Бизнес-психолог Санин отметил, что руководящие должности не обязательно теряют строгие руководители

Анализируя статистику увольнения руководителей высшего звена за последние годы, можно отметить интересную тенденцию: теряют должности не обязательно наиболее строгие или наименее компетентные менеджеры, а именно те, кто оказывается неспособен эффективно управлять в ситуации длительной неопределенности, подчеркивает известный специалист по психологии бизнеса Георгий Санин в интервью RuNews24.ru .

Согласно исследованиям и моему собственному опыту, смена руководства происходит зачастую не вследствие стратегических ошибок, а вследствие эмоционального и профессионального выгорания управляющих кадров. Сегодня все чаще возникает дискуссия: какими качествами должен обладать лидер в 2026 году? Должен ли он оставаться верным команде, терпеливым и чутким руководителем, способным сохранить коллектив, либо жестким управляющим, принимающим порой неприятные решения ради достижения поставленных целей любыми средствами?

Санин утверждает, что выбор между этими двумя стилями неверен. Практика показывает, что компании, полагающиеся на твердый авторитаризм руководителя, действительно способны оперативно наладить рабочий процесс, снизить расходы и демонстрировать хорошие финансовые показатели. Однако такие подходы оказываются неэффективными в перспективе, поскольку приводят к высокому уровню стресса среди персонала, профессиональному выгоранию сотрудников и утрате ими инициативности.

Организации, работающие таким образом, постепенно утрачивают гибкость и устойчивость перед лицом перемен. Другая крайность — культура, ориентированная на поддержку работников («сотрудник-центричная»), где руководители стремятся избегать конфликтов и поддерживать дружеские отношения внутри коллектива. Этот подход также имеет недостатки: отсутствие четкости в принятии решений, размывание корпоративных границ и сложность быстрого реагирования на новые рыночные вызовы.