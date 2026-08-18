Бизнес-психолог Овчинникова рассказала, что карманные деньги нужны подросткам для обучения финансовой грамотности

Бизнес-психолог Юлия Овчинникова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рекомендовала давать карманные деньги подросткам, чтобы они могли научиться финансовой грамотности и самостоятельности.

По мнению эксперта, важно установить фиксированную сумму и периодичность выдачи денег, а также заранее обсудить с подростком, на что он будет их тратить. Главное — не привязывать выдачу денег к оценкам или наказаниям.

Овчинникова считает, что с 13 лет подростку будет полезно разработать «бизнес-план», чтобы объяснять свои траты родителям. Это поможет ему научиться финансовой грамотности и подготовиться ко взрослой жизни.

Опрос компании «Альфа-деньги» показал, что почти половина родителей регулярно дают детям деньги летом на карманные расходы. Еще 29% помогают подросткам финансово только по их просьбе. Почти четверть взрослых обычно выделяют деньги на конкретные покупки или развлечения. Чаще всего дают от 500 до тысячи рублей в день.