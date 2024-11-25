Бизнес-психолог Никитина-Кузякова: пик профессионального кризиса приходится на 27-33 года

Каждый пятый житель России задумывается о смене работы. Некоторые выгорают от своей сферы деятельности, другие стремятся реализовать давнюю мечту. При этом пик профессионального и личностного кризиса приходится на период в 27-33 года. Об этом рассказала РИАМО бизнес-психолог Ольга Никитина-Кузякова.
По ее словам, чтобы не прогадать с выбором профессии во взрослом возрасте, необходимо провести тщательный анализ личных приоритетов и ожиданий. При оценке потенциальных мест работы взрослым людям стоит учитывать так называемый принцип ожидаемой полезности. В него входят такие параметры, как финансовые ожидания, атмосфера внутри трудового коллектива, удобство расположения компании и многое другое.
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