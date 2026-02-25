Бизнес-психолог Михайленко отметила, что в долгосрочной перспективе переработки негативно влияют на психику сотрудника

За последний год почти половина россиян столкнулась с необходимостью перерабатывать. Бизнес-психолог и предприниматель Татьяна Михайленко в комментарии RuNews24.ru отметила, что когда работа занимает большую часть жизни, неизбежно страдает все остальное: отношения, дети, хобби, отдых, здоровье. Как только нарушается баланс, сфера, отнимающая больше всего времени, тоже перестает приносить удовлетворение.

По словам эксперта, на коротких дистанциях переработки могут быть эффективным инструментом для компании, но в долгосрочной перспективе они негативно влияют на психику сотрудника и не ведут к результативности.

Михайленко подчеркнула, что профилактика переработок начинается с управленческих решений. Необходимо заранее планировать объем задач, ограничивать сверхурочные часы и давать время на восстановление. Если сотрудник регулярно выходит за рамки рабочего времени, следует пересмотреть и перераспределить нагрузку внутри команды. Работодатель должен фиксировать и компенсировать переработки, а не поощрять их. Такой подход позволяет сохранить ресурс сотрудников и предотвратить выгорание.