Бизнес-психолог Куликова-Цай сообщила о возможности оспорить абсурдные запреты на работе

Корпоративная этика определяется тем, каким образом коллектив функционирует внутри рабочего пространства. Основная задача руководства и организации заключается в создании комфортных условий для эффективной работы сотрудников. Однако иногда возникают споры относительно некоторых аспектов поведения. Об этом рассказала бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай в беседе с радиостанцией Sputnik .

Среди соответствующих тем — прием пищи непосредственно на рабочих местах.

«Когда компания вводит формальные ограничения — например, запрет на перекусы — она пытается регулировать три вещи: дисциплину, рабочий фокус и санитарные условия. С юридической точки зрения действительно возможно прописать такие правила во внутреннем регламенте», — отметила эксперт.

По ее словам, на деле истинная корпоративная культура выходит далеко за рамки официальных бумаг: работники чувствуют именно отношение к себе, а не сам факт наличия ограничений. Отсутствие специально оборудованных зон для приема пищи, полноценной кухни и нормальных перерывов делает подобные запреты бессмысленными и даже абсурдными. Как пояснила психолог, правила, ухудшающие условия труда, всегда можно оспорить.