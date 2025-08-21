Бизнес-психолог Харитонова отметила, что нарциссическому стилю управления характерно непризнание ошибок

По словам специалиста, нарциссическое лидерство — это стиль управления, при котором руководитель ориентирован прежде всего на себя: на свои идеи, достижения, видение. Такой лидер харизматичен, уверен в себе и стремится к признанию.

Однако за внешней уверенностью часто скрывается уязвимость. Нарциссические черты, которые помогли прийти к власти, могут начать мешать, когда исчезает внимание или ослабевает восхищение со стороны окружения.

В бизнес-среде нарциссизм проявляется как устойчивая модель поведения: непризнание ошибок, игнорирование чужих мнений и болезненная реакция на критику.

«Руководитель с такими чертами часто добивается высоких результатов, но выстраивает вокруг себя систему, где подавляются инициатива и самостоятельность», — рассказала психолог.

Для трансформации такого стиля лидерства эксперт рекомендовала начать слышать обратную связь, научиться делегировать принятие решений и вовлекать команду в обсуждение.