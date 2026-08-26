Бизнес-психолог Бытева отметила, что руководителю важно уметь слышать неприятное и воспринимать несогласие спокойно

Чем выше статус руководителя, тем меньше он получает честной информации от подчиненных. Это происходит из-за создания статусной дистанции и информационного вакуума. Как преодолеть эту проблему, рассказала DailyMoscow бизнес-психолог Алиса Бытева.

По ее словам, сотрудники часто молчат о проблемах, опасаясь негативных последствий. Они могут не сообщать о рисках или не возражать против ошибочных решений. Руководитель, в свою очередь, может не замечать проблем из-за слишком большого количества обработанной информации.

Алиса Бытева отмечает, что простого призыва «говорите со мной честно» недостаточно. Открытость работает только тогда, когда подкреплена опытом безопасного взаимодействия. Руководителю важно уметь слышать неприятное и воспринимать несогласие спокойно.

Она выделяет три основных фактора для создания психологической безопасности: — Поведение руководителя: его доступность, готовность выслушивать разные точки зрения, открытая коммуникация и предсказуемость реакции. — Иерархия: большая дистанция между уровнями управления может мешать сотрудникам сообщать о проблемах. — Организационная среда: ясность ролей, справедливость процедур, качество взаимодействия и реальная возможность участвовать в обсуждении решений.

Если между руководителем и командой уже сформировался коммуникационный фильтр, первый шаг — сделать честное выражение мнения менее рискованным. Решения стоит обсуждать тогда, когда их еще можно изменить. Также можно создавать специальные пространства для несогласия, например, на стратегической встрече заранее назначать человека, который будет искать слабые места предлагаемых решений.