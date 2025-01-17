Бизнес предложил внести изменения в закон о приватизации

РБК: РСПП составил законопроект о сроках давности по делам о приватизации

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал проект закона, который уточняет порядок определения сроков исковой давности в делах об оспаривании сделок приватизации. Об этом сообщил РБК .

Источник в союзе уточнил, что законопроект направили председателю правительства Михаилу Мишустину для рассмотрения.

Составители документа в пояснительной записке подчеркнули, что поправки позволят обеспечить баланс между публичными интересами государства и защитой прав граждан, которые добросовестно приобретали жилье.

РСПП предложил ввести десятилетние сроки исковой давности со дня государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость или со дня подписания документов, которые подтверждают передачу покупателю иного имущества. Сейчас в законе нет сведений о том, что следует считать точкой отсчета, а это, в свою очередь, приводит к противоречиям в интерпретации.

Министерство имущественных отношений Московской области в декабре сообщило, что с начала 2024 года приватизация принесла региону 360 миллионов рублей.