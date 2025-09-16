Обучение сотрудников не должно рассматриваться как простая дополнительная льгота. Оно является неотъемлемой частью процесса управления изменениями. Об этом рассказал бизнес-коуч Иван Жданов в беседе с RuNews24.ru .

Как пояснил специалист, если обучение включено в общую стратегию компании и привязано к достижению конкретных целей, оно превращается в эффективный инструмент повышения операционной эффективности.

«Любая инвестиция в людей должна возвращаться: сотрудники начинают работать по-другому, меняются бизнес-процессы, компания выходит на новый уровень устойчивости, и это напрямую отражается на выручке и рентабельности», — отметил Жданов.

По его словам, создание корпоративной культуры — это не проведение праздников, выпуск сувенирной продукции или единичные акции. Эффективная корпоративная культура интегрируется в структуру компании, определяя порядок принятия решений, выполнения задач и коммуникации с клиентами и коллегами.