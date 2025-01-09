Бизнес-коуч Саркисов: талантливым работникам важна забота со стороны компании

Российским компаниям становится все сложнее привлекать высококвалифицированных кадров в условиях нарастающей конкуренции. Основатель консалтинговой фирмы «АРС Страхование» Арсен Саркисов рассказал «ФедералПресс» о том, как стать привлекательным работодателем для профессионалов.

Согласно исследованию сервиса Superjob, проведенному осенью 2024 года, 74% работников готовы рассмотреть предложения о переходе в другую компанию, если им предложат более выгодные условия работы. Зарплата сама по себе перестает играть решающую роль — квалифицированные сотрудники ищут работодателей, предлагающих комплексные преимущества.

Саркисов назвал ключевые факторы привлекательности работодателя. По его словам, сегодня большое значение приобретает HR-бренд, который разрабатывают прогрессивные компании. Высококвалифицированным специалистам важна не только высокая зарплата (что является обязательным условием), но и общее восприятие компании: насколько она заботится о своих сотрудниках и какие преимущества она предоставляет по сравнению с конкурентами.

Например, для молодых людей крайне важна корпоративная культура. Компании стоит приложить усилия к созданию благоприятной обстановки, а именно: сделать прозрачную систему ценностей, внедрить открытые коммуникации и начать признавать достижения.