Бизнес-консультант Русяев указал на социальные риски возможной легализации онлайн-казино

Минфин предложил легализовать онлайн-казино, чтобы ежегодно пополнять бюджет на 100 миллиардов рублей. В беседе с «Известиями» инициативу прокомментировал бизнес-консультант Илья Русяев.

По его словам, экономические последствия для нелегального сегмента будут зависеть от того, сколько игроков перейдет в лицензированный контур.

«Нелегальный сегмент не исчезнет сам: офшорные площадки удерживают аудиторию за счет более агрессивных бонусов, меньших ограничений и готовности обслуживать высокорисковых игроков», — предупредил специалист.

Русяев также обратил внимание на социальные риски. Как пояснил эксперт, онлайн-формат повышает доступность азартных игр, что увеличивает угрозу развития зависимости.