Бизнес-консультант Русяев посоветовал делать диагностику подвески и тормозной системы при подготовке авто к весне

В последние годы заметно возросло стоимость обслуживания автомобилей. Средний чек на работы по массовым моделям увеличился на 15–37% в зависимости от марки транспортного средства. Весной 2026 года ожидается дополнительное повышение цен на сезонную замену шин на 10–15%. Бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев рассказал Life.ru , как подготовиться к весне и не переплатить за обслуживание.

Эксперт отметил, что запчасти подорожали в среднем на 7%. Некоторые позиции, такие как лампы, сайлентблоки и тормозные диски, выросли в цене сильнее — на 18%, 13% и 12% соответственно. С января 2026 года НДС увеличился до 22%, что также отразилось на ценах.

Русяев рекомендовал начать с вопросов безопасности: заменить шины с обязательной балансировкой, проверить тормозную систему и провести диагностику подвески. Также важно обновить расходные материалы согласно регламенту производителя. Детейлинг и косметические процедуры можно отложить.

Обслуживание отечественных автомобилей обходится дешевле, чем иномарок. Массовые расходники сейчас доступны, а детали под заказ для сложного ремонта дорожают быстрее и нередко требуют длительного ожидания.

Также эксперт предупредил об опасности «серых» сервисов и контрафактных запчастей. Нелегальные сервисы без кассы предлагают цены ниже примерно на 18%, но без заказ-наряда и чека клиент остается без юридической защиты в случае претензий. Гарантия в таких мастерских фактически зависит от доброй воли мастера, а риск установки контрафактных запчастей выше.