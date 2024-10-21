Бизнес-консультант Масштабная назвала правильную постановку целей ключевым моментом в достижении успеха

Развитие коммуникативных навыков не только веяние современных реалий, но и важный аспект в достижении успеха. Об этом заявила эксперт по лидерству и коммуникациям, бизнес-консультант Екатерина Масштабная в разговоре с «Известиями».
По ее словам, залог успеха кроется в правильной постановке целей. Необходимо формулировать конкретные и реальные задачи, а также четко понимать, к чему именно вы стремитесь. Принимать верные решения и анализировать ситуацию поможет критическое мышление, добавила специалист.
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