Бизнес-консультант Халимов объяснил, что аренда квартиры с кухней помогает сэкономить на жилье в поездках

Аренда квартиры с кухней помогает снизить траты на питание в поездках, однако дешевое жилье на окраине способно обойтись дороже из-за расходов на такси. Об этом сайту NEWS.ru рассказал бизнес-консультант Эмиль Халимов.

Специалист посоветовал оценивать варианты проживания по итоговой сумме за всю поездку с учетом дороги и питания. Например, две поездки на такси в день из удаленного района сделают дешевую квартиру дороже номера возле вокзала, отметил KP.RU.

Кроме того, в суточную цену жилья часто не входят разовые платежи — уборка, сервисный сбор и залог. Если аренда стоит четыре тысячи рублей в сутки, а уборка — две тысячи, то при заезде на одну ночь переплата составит 50%, а при недельном проживании — около 290 рублей в день. Халимов добавил, что при бронировании от семи ночей стоит просить скидку у собственника: простой квартиры обходится хозяину дороже уступки в цене.